Dmae retoma leitura do consumo de água nos hidrômetros

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) retoma nesta sexta-feira (1º) a leitura do consumo de água nos hidrômetros de Porto Alegre. Desde maio, quando houve a enchente, as contas de água eram emitidas com base em regras definidas em acordo do Dmae com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP/RS).

Equipes da empresa Atlantis Saneamento voltarão a percorrer toda a cidade, estando com uniforme e portando crachás de identificação. As equipes foram dividas em 19 grupos, que cumprirão cronograma mensal nas áreas onde há rede formal de abastecimento.