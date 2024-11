Espanha conta 205 mortos, mais do que o RS, e ainda busca desaparecidos

Autoridades na Espanha anunciaram nesta sexta-feira (1°) que chegou a 205 o número de mortos após inundações provocadas pela maior tempestade do século no país. Apenas na comunidade de Valência, são 202 vítimas.

A tragédia já é um dos maiores desastres naturais da Espanha e supera o número de mortos registrados no sul do Brasil, entre abril e maio deste ano. As inundações em Porto Alegre e outras cidades do Rio Grande do Sul mataram 183, segundo dados da Defesa Civil.



A crise climática, provocada pelo aquecimento global e a queima de combustíveis fósseis, é apontada como agente causador da maior violência, frequência e impacto desses eventos. Estudos de atribuição já estão em curso para confirmar as análises preliminares de especialistas.



O governo espanhol mobilizou mais 500 militares nas tarefas de resgate da região de Valência, a comunidade mais afetada. Há corte de energia em diversas cidades, e bombeiros procuram gasolina em tanques de carros abandonados para alimentar geradores.



Milhares de pessoas aproveitaram o feriado de Todos os Santos para levar mantimentos aos afetados. Enormes filas de pessoas a pé carregando alimentos, vassouras e todo tipo de equipamento são percebidas por estradas e avenidas.



Ainda chove em partes do leste e do sul da Espanha, e algumas regiões do país seguem sob alerta de chuva forte.