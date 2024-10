Construtora caxiense investe no litoral de Santa Catarina

O Vivapark Porto Belo, primeiro bairro parque do Brasil, localizado em Santa Catarina, anuncia seu mais novo residencial de alto padrão: o Videiras. Resultado da parceria da incorporadora Eccel, de Caxias do Sul, com a Vokkan, idealizadora do bairro parque, com projeto assinado pelo escritório VOO Arquitetura, o empreendimento busca unir modernidade, natureza e sofisticação em um só lugar.

O valor geral de vendas é estimado em R$ 215 milhões. A previsão de início das obras é para o próximo ano e o término em 2028. O valor médio das unidades não foi informado pela construtora, que o fará no lançamento do empreendimento, que ainda não tem data anunciada.



Com 30 pavimentos, sendo 24 destinados a residências, o Videiras terá apartamentos variando de 118m² a 304m² de área privativa, com opções de living integrado aos espaços gourmet e sacadas que trazem vistas panorâmicas do bairro parque. As esquadrias de alumínio, que vão do piso ao teto, maximizam a entrada de luz natural. O hall de entrada conta com elevadores privativos para dois apartamentos por andar. O empreendimento oferece ainda áreas de lazer de 1.080m², distribuídas em diferentes pavimentos.



No rooftop, haverá piscina aquecida, hidromassagem, lounge para contemplação do pôr do sol e praça com jardim suspenso. Assinadas pela também caxiense Saccaro, as áreas sociais incluem ainda academia, wine bar, salão de festas, brinquedoteca e sala de jogos.



Inspirado nas videiras da Serra Gaúcha, o edifício apresenta fachada com traços orgânicos que pretendem refletir o diálogo entre arquitetura e o ambiente natural.



De acordo com Jonatan Welter, da VOO Arquitetura, o prédio foi projetado para oferecer uma conexão com o horizonte e o entorno natural. "Varandas dispostas em diferentes alturas e orientações proporcionam uma variedade de perspectivas", afirma.



O Vivapark Porto Belo, localizado em ponto estratégico da Costa Esmeralda em Santa Catarina, é o primeiro bairro parque do Brasil. Inspirado em tendências mundiais de planejamento urbano que privilegiam as relações humanas, une espaços de moradia, trabalho, educação, lazer e cultura, apoiados por uma infraestrutura de alta tecnologia e segurança. O empreendimento foi idealizado por Jaime Lerner e conta com uma área verde de mais de 138 mil metros quadrados.