Eletrobras investe em reforço do sistema de transmissão da Serra Gaúcha

Nesta terça-feira (29), a Eletrobras entregou à operação comercial o novo transformador 2 (230/69 kV - 88 MVA) da Subestação Farroupilha. Com investimento de R$ 15,5 milhões na modernização do empreendimento, o equipamento de grande porte proporcionará maior qualidade no controle de tensão do fornecimento de energia para a região da Serra Gaúcha e contribuirá para a expansão da confiabilidade e da segurança operacional do Sistema Interligado Nacional (SIN).

A conclusão das obras ocorreu com 27 dias de antecedência em relação ao prazo estabelecido na Resolução nº 10.921/2021, emitida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). "Superamos diversos desafios técnicos durante a execução dos serviços de energização. O comprometimento das equipes com as diretrizes de segurança e a qualidade técnica dos profissionais foram fundamentais para a conclusão antecipada desta obra tão importante para a região da Serra Gaúcha e para o Sistema Interligado Nacional", ressaltou o gerente de Implantação de Transmissão da Eletrobras CGT Eletrosul, Patrick Cardoso.

No total, foram gerados 30 postos de trabalho, entre profissionais diretamente alocados na obra e indiretamente impactados pelo empreendimento. O novo transformador representará um incremento de R$ 2,2 milhões na Receita Anual Permitida (RAP).

Subestação Farroupilha

Operada e mantida pela subsidiária Eletrobras CGT Eletrosul, a Subestação Farroupilha possui 264 MVA de capacidade de transformação e tem papel fundamental no abastecimento energético da Serra Gaúcha, além de atender o Sistema Interligado Nacional. No total, oito linhas de transmissão de 230 kV cruzam pelo pátio do empreendimento: Garibaldi 1, Scharlau 2, Caxias 5, Caxias 2, Caxias - Farroupilha 1 e 2, Monte Claro 1 e 2. Outras três linhas de 69 kV, também integram a unidade: Farroupilha 1 - Farroupilha, circuitos 1, 2 e 3.