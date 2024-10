CMPC e Santander debatem governança na gestão sustentável em encontro nesta quinta-feira

“A Governança na Gestão Sustentável das Empresas e seus Impactos Positivos nos Negócios” será o tema da próxima edição do “Café da manhã Diálogos Sustentáveis”, nesta quinta-feira (31), das 8h30min às 10h30min, promovido pelo Instituto Latino Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades) e que ocorrerá na Associação Leopoldina Juvenil, na rua Marquês do Herval, 280, no Moinhos de Vento, em Porto Alegre.A head de finanças sustentáveis do Banco Santander, Esther Unzueta Dominguez e o diretor-geral da CMPC Brasil, fábrica de celulose, Antonio Lacerda são os convidados do Diálogos Sustentáveis. De acordo com o advogado e presidente do Instituto Ilades, Marcino Fernandes Rodrigues Júnior, os Diálogos Sustentáveis têm como objetivo, justamente, propor o debate de assuntos que estão no âmago da entidade. Ele detalha que o Ilades é uma entidade de fins não econômicos e de caráter científico-educacional, com a finalidade básica de influenciar positivamente nas políticas públicas através de ações com os diversos níveis de governo, bem como na consultoria de governança na gestão ambiental e na prestação de serviços ao setor privado alicerçado nos princípios de governança sustentável. Marcino lembrou da edição anterior do evento, realizado no dia 21 de julho deste ano, e que teve como assunto Instrumento Econômico de Tutela Ambiental. Naquela oportunidade, o Ilades convidou para palestrar o promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Daniel Martini. O presidente do Ilades também disse que durante o encontro, no campus Porto Alegre, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), com a presença do reitor da instituição de Ensinos Superior, Sérgio Mariucci, foi assinado um convênio de Educação Ambiental Corporativa. Estas ações, segundo Marcino, são exemplos do papel do Ilades. Já a realização dos Diálogos Sustentáveis ocorre desde 2024.“O Ilades tem uma agenda de conteúdo qualificada e sempre estimulando para que as organizações privadas venham a liderar este processo da transição para a economia verde”, destaca. Marcino também salienta outra importante iniciativa do Ilades: o Fórum Internacional, que é realizado uma vez por ano em Porto Alegre. Fórum Internacional de Mudanças Climáticas será itinerante O presidente do Instituto Ilades, Marcino Fernandes Rodrigues Júnior lembra a realização do 4º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas da Economia de Baixo Carbono, ocorrido em novembro de 2023. “Nós vamos continuar promovendo o fórum em Porto Alegre, mas, no próximo ano, teremos (o evento) em Florianópolis, março/abril, depois em Belo Horizonte (Minas Gerais) – O fórum será itinerante, mas não deixará de ocorrer a edição de Porto Alegre”.Em relação à realização dos Diálogos Sustentáveis, Marcino explicou: “claro que em função de tudo o que aconteceu nesse período no Brasil e no Rio Grande do Sul – a pandemia e depois outros fatores econômicos, - o evento Diálogos Sustentáveis tem uma agenda de seis encontros anuais.Marcino explica que o Banco Santander realiza algo que há muitos anos o Ilades defende, ou seja, a avaliação do risco ambiental. Uma questão que, segundo ele, deve estar cada vez mais presente, principalmente, por causa dos desastres climáticos, como as enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul em maio deste ano.Em relação à CMPC, o presidente do Ilades citou que a empresa tem um rigoroso olhar em toda a sua cadeia de processos. A CMPC, que irá instalar uma nova planta industrial de produção de celulose em Barra do Ribeiro, com um aporte de R$ 24 bilhões, representando um dos maiores investimentos privados da história do Rio Grande do Sul.