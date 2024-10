Ativa lança nova marca em comemoração aos 50 anos

A Ativa, especializada em mídia OOH (Out of Home) e DOOH (Digital Out of Home), está lançando sua nova marca em comemoração aos 50 anos, celebrados em 2024. Surgida em Porto Alegre, a empresa tem escritório também em São Paulo e parceiros comerciais em todo o Brasil. Atualmente, conta com 35 funcionários e vários prestadores de serviço, totalizando cerca de 50 pessoas. Em cinco décadas de atuação, a Ativa tem conectado marcas e público por meio de soluções inovadoras, e acompanhou as mudanças no mercado, principalmente as novidades trazidas pela mídia digital. “Tudo mudou nesses 50 anos, mas basicamente, a principal mudança, sem dúvida, foi o digital”, descreve Dannie Dubin, presidente da Ativa.



Jornal do Comércio - Quais as mudanças que o mercado de mídia passou nesses 50 anos da Ativa?

Dannie Dubin - Tudo mudou nesses 50 anos, mas, basicamente, a principal mudança, sem dúvida, foi o digital que começou a acontecer com muita força nos últimos 5 anos.

JC - Como foi a migração para o formato de propaganda digital?

Dubin - No digital, o cliente não tem custo de produção, e a instantaneidade é outra grande vantagem. Ou seja, as campanhas podem ser feitas de um dia para o outro e alteradas rapidamente também sem custo. Isto era bem diferente na época do papel que exigia produção na gráfica, prazos maiores, custo elevado etc…Ou seja, a digitalização da mídia exterior trouxe essa instantaneidade.

JC - Os produtos da Ativa estão presentes em todo o Brasil?

Dubin - Somos especialistas no RS, ou seja, nossos produtos estão distribuídos em pontos estratégicos em todo Estado, mas atendemos agências e clientes de todo o país que desejam anunciar por aqui. Por isso, temos em São Paulo, Brasília e outros lugares representantes comerciais que vendem mídia para veiculação no Estado. Os principais produtos que estamos trabalhando atualmente são bancas digitais, mega painéis digitais e outdoors lonados.

JC - Como é a nova identidade visual para marcar os 50 anos da Ativa?

Dubin - Ela é mais moderna, mais leve, se conecta com uma batida mais digital.

JC - Quais os projetos em termos para a área digital?

Dubin - Vamos continuar investindo no digital, digitalizando o máximo possível das nossas peças pois acreditamos que, apesar da mídia externa tradicional (o outdoor lonado, por exemplo, vai continuar existindo em todo o mundo), existe a forte tendência mundial do digital ganhar cada vez mais força.

JC - Qual a projeção de crescimento e lucro para este ano?

Dubin - A nossa projeção é crescer 20% em relação a 2023.

JC - As novas tecnologias como IA estão presentes em vários segmentos. Como é na propaganda, a IA é mais uma ferramenta de trabalho?

Dubin - A IA ainda não entrou muito no nosso meio, na verdade ela está mais presente em áreas que cercam o meio … para fazer um layout, ou um vídeo, por exemplo. Mas na veiculação da publicidade, que é o foco da nossa atuação, a IA ainda não tem muita influência.

JC - Como imagina que a Ativa estará em 50 anos?

Ativa - Acho muito difícil imaginar o que vai estar acontecendo com a Ativa daqui há 50 anos, pois as mudanças são realmente muito rápidas. Mas estamos sempre focados no que há de mais moderno no mercado, entregando o que há de mais inovador no segmento. E, com certeza, esta vai continuar sendo nossa forma atuar nos próximos 50 anos.