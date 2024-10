Bolsas da Europa fecham em alta após ataque limitado de Israel ao Irã

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira (28), após a retaliação de Israel contra o Irã ser mais contida do que o esperado e provocar alguma retirada de prêmios de risco. Investidores continuaram analisando, ainda, a temporada de balanços e os próximos passos de política monetária.

O FTSE 100, de Londres, subiu 0,45%, aos 8.285,62 pontos. O CAC 40, de Paris, subiu 0,79%, encerrando em 7.556,94 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve ganhos de 0,34%, a 19.529,81 pontos. As cotações são preliminares.

O apetite por risco predominou na Europa, após Israel lançar ataque limitado contra alvos militares do Irã e aliviar temores de escalada dos conflitos no Oriente Médio, o que derrubou os preços do petróleo. Empresas petrolíferas como BP e Total recuaram 1,64% e 1,01%, respectivamente, enquanto aéreas como Air France-KLM e Lufthansa registraram ganhos de 3,88% e 2,41%.

No noticiário corporativo, Philips tombou 16,11%, após alertar que a "deterioração significativa" na demanda da China prejudicaria suas vendas. A Volkswagen recuou 1,34%. O sindicato IG Metall informou que a empresa pretende fechar três fábricas no país, além de demitir milhares de funcionários.

Ao longo da semana, investidores vão acompanhar balanços de grandes empresas e bancos europeus, incluindo AB InBev, Santander, Airbus e Shell. E uma série de dados econômicos relevantes, incluindo leitura preliminar do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro.

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC belga, Pierre Wunsch, disse que é "prematuro" discutir a decisão de política monetária da próxima reunião do BCE, marcada para dezembro.

Em outras bolsas, o Ibex 35, de Madri, subiu 0,77%, para os 11.904,00 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou em alta de 0,69%, a 35.016,44 pontos. Já o PSI 20, de Lisboa, recuou 0,88%, aos 6.455,86 pontos. As cotações são preliminares.