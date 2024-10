Sistema Ocergs traz referências nacionais em negócios para impulsionar setor

Referências nacionais do mercado participam da Semana de Competitividade, realizada pelo Sistema Ocergs de segunda (28) a quarta-feira (30), no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre. Entre os confirmados estão nomes como a economista Zeina Latif e o futurista Tiago Mattos.

O objetivo do evento é impulsionar, fortalecer e qualificar o cooperativismo no Estado. O presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann, explica que a Semana de Competitividade está sendo planejada pensando nos interesses de técnicos e dirigentes de cooperativas, dentro de um contexto atual de mercado.



“É uma grande oportunidade não só para tornarmos o cooperativismo como um todo mais competitivo, mas também para agregar valor dentro das suas cooperativas, das suas gestões e das suas comunidades”, define Hartmann.



Destaques da programação



Com o objetivo de tornar o cooperativismo gaúcho mais competitivo e conectado ao mercado e ao futuro, os conteúdos abordados na Semana de Competitividade foram divididos em quatro trilhas fundamentais:



1 - Pessoas e Lideranças: focada na formação de líderes que terão a missão de guiar as cooperativas no contexto atual, marcado pela crescente interação online e pelos desafios trazidos pela Inteligência Artificial.



2 - Negócios e ESG: o propósito cooperativista mostra que é possível e imprescindível equilibrar resultados concretos e ações sustentáveis, encontrando soluções ética e socialmente responsáveis para desenvolver as comunidades onde as cooperativas estão inseridas.



3 - Gestão Orientada por Dados: os líderes de cooperativas que tomam decisões baseadas em dados têm maiores chances de acertar, porque conseguem ter mais agilidade e assertividade na identificação de oportunidades, tendências e ameaças.



4 - Comunicação: habilidade técnica fundamental para a transmissão de informações e conhecimento com qualidade. A partir desta trilha, os profissionais irão aprender técnicas para aprimorar a comunicação do propósito e dos diferenciais do cooperativismo à sociedade.