Distribuidora de combustível do grupo Argenta expande mercado no Norte do RS

A Querodiesel, uma das empresas do grupo Argenta, inaugura nesta semana uma base em Erechim, no Norte Gaúcho, para fornecimento de combustíveis, Arla32 e lubrificantes, diretamente aos mercados agrícola, de transporte, indústria e hotelaria. A empresa, que gerencia e entrega esses derivados por meio de distribuição TRR (Transportador-revendedor-retalhista), contará com maior capilaridade, abrangência e logística para atendimento. O valor investido nessa ampliação dos negócios é estimado em R$ 2 milhões.

A 12ª unidade da Querodiesel está estruturada em uma área total de 13 mil m² e com área construída de 238 m², e terá capacidade para fornecimento de até 4 milhões de litros/mês de combustíveis.



"Estar presente na região por meio de uma estrutura física significa abrir um relacionamento mais próximo de nossos parceiros e consumidores, e um atendimento rápido e efetivo. Estaremos também com maior capacidade de entregas na região, e a intenção é manter esse ritmo de crescimento, inclusive avaliando possível expansão para atendimento a municípios próximos, no estado de Santa Catarina", afirma o diretor-executivo da Querodiesel, Bruno Soares.