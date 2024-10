Melnick inicia novo ciclo após conclusão da parceria com a Even

A Melnick (B3:MELK3), construtora e incorporadora estrategicamente focada na região Sul e com atuação em empreendimentos imobiliários na forma de incorporações de empreendimentos residenciais, comerciais e multiusos, condomínios de lotes e loteamentos, divulgou nesta quinta-feira (25) comunicado ao mercado que consolida mudança no quadro de acionistas.

Com a restruturação, a Melpar Invest (Melnick Participações e Investimentos) passa a deter quase 47% das ações de emissão da Companhia, dando ao mercado uma sinalização robusta da confiança dos fundadores na solidez, perenidade e futuro da Companhia.

De forma alinhada e com um igual depósito de confiança, a Real Investor Asset Management, com mais de R$ 8 bilhões sob gestão e conhecida pelos excelentes resultados de seus fundos de ações, também aumentou sua participação na empresa Melnick, passando a deter 17,8% das ações. A gestora, sediada no Paraná e gerida por Cesar Paiva, agora terá uma cadeira no Conselho de Administração, o que demonstra o desejo do acionista de estar próximo à gestão da companhia.

"A Melnick representa uma daquelas oportunidades raras que combinam uma empresa excelente, bem gerida, com ótimas perspectivas de crescimento, pagamento de dividendos consistentes e um preço extremamente atrativo", afirma Cesar Paiva.

De 2008, quando formou a joint venture com a Even Construções e Incorporações S/A, até o presente momento, a Melnick passou de uma empresa familiar e boutique na indústria de imóveis de alto padrão, que não figurava nem entre as 10 maiores do Rio Grande do Sul, à primeira incorporadora de capital aberto da região sul do país, tendo lançado mais de R$ 7 bilhões em VGV (Valor Geral de Venda), promovido uma geração de lucro líquido superior a R$ 800 milhões e 90% de payout dividend.

Foram mais de 100 empreendimentos lançados e 17 mil unidades autônomas entregues no período, correspondentes a 2,4 milhões de metros quadrados construídos, com mais de 10 mil clientes ativos atualmente.

Dona do maior e mais qualificado landbank de Porto Alegre, a Melnick não para. Pelo contrário, aliás, planeja continuar atuando cada vez mais no segmento alta renda, em que já é líder no mercado gaúcho, com expansão para os demais estados do Sul do País, por meio de parcerias, além de fortalecer sua presença nos segmentos econômico e de urbanização, aproveitando experiências bem-sucedidas que vêm sendo realizadas já há alguns anos.

A Melnick destaca-se no mercado nacional por uma trajetória inovadora em seu setor, por conta da uma postura inquieta e capacidade de traçar planos de olho nos movimentos e tendências da macroeconomia. É uma das incorporadoras que consegue se manter em constante crescimento, resultado também de uma estratégia ancorada com solidez financeira e zero endividamento, da alta capacidade de distribuição de dividendos e do foco em rentabilidade.

Entre 2008 e 2020, antes do IPO da incorporadora, o track record foi de cerca de 90% de payout aos investidores. Após a entrada na B3, em 2020, a Melnick já distribuiu cerca de 21% do seu patrimônio líquido em lucro e mantém um payout de quase 100% desde então.

A parceria entre a Melnick e a Even, que agora se desfez, foi uma das mais longevas e bem-sucedidas do setor de incorporação imobiliária, sendo a Melnick uma das poucas investidas por empresas de capital aberto que realizou abertura de capital e alçou voos próprios.

"Temos gratidão pela forma como se desenvolveu a parceria com a Even e à confiança depositada na nossa empresa familiar, que, por meio de um trabalho sério e de crescimento contínuo ao longo desses anos, culminou no IPO da Melnick, de muito sucesso. Da mesma forma, a Even obteve um retorno excelente com a parceria realizada. É um ciclo a ser celebrado e que se encerra para iniciarmos um novo momento, olhando para frente, com visão de longo prazo buscando alta rentabilidade e crescimento responsável", afirma Leandro Melnick, CEO da incorporadora.

Estratégia de crescimento



Além do portfólio do segmento de alta renda, com lançamento de empreendimentos diferenciados na capital gaúcha, a Melnick planeja expandir sua operação com o crescimento da atuação em áreas de negócio já consolidadas.

A Melnick Arcádia Urbanismo, Unidade de Negócios que desenvolve condomínios de terrenos e loteamentos, por exemplo, é uma parceria de sucesso e já apresenta 10 anos de atuação. Seguirá atuando, cada vez com mais força no Estado, atenta às oportunidades na Região Sul.

Já a Unidade de Negócios MPartners, que realiza negócios e parcerias com outras incorporadoras do Rio Grande do Sul e do Paraná, conta com acordos firmados com cinco incorporadoras, tendo realizado sete lançamentos até o momento. Seguirá intensificando suas atividades e, cada vez mais, se aproximado e formando parcerias estratégias com bons players do mercado.

No segmento econômico, a empresa gaúcha opera com a linha Open desde 2020, com três empreendimentos lançados e mais de 400 unidades entregues e também planeja entrar em ciclo de crescimento.

Dentro de 15 dias, a empresa deve divulgar os resultados do seu 3T2024, cuja prévia já indicou retomada dos resultados positivos da construtora, com lançamentos que superaram em 20% os lançamentos de todo ano de 2023. Uma recuperação expressiva após um segundo trimestre prejudicado pelos impactos causados pelas enchentes que atingiram duramente o Rio Grande do Sul, o que reforça a política de relação com os investidores da empresa focada na distribuição de dividendos.