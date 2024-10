Secretaria de Turismo de Viamão e Sebrae lançam guia digital

A Secretaria Municipal de Turismo de Viamão, em parceria com o Sebrae/RS, lançou o programa “É bem Viamão”, durante um evento na Pousada Hospedaria Casa de Campo. A iniciativa, que busca valorizar o turismo local, reuniu 64 guias e operadores turísticos da Região Metropolitana, interessados em conhecer e divulgar os principais atrativos da cidade. As informações são da secretaria de turismo da cidade.

O destaque do evento foi o lançamento do Guia Digital “É Bem Viamão – História e Natureza que Surpreendem e Encantam!”, uma plataforma que reúne 18 empreendimentos e serviços turísticos da cidade, representando a diversidade e beleza de Viamão. Através desse guia, turistas e operadores terão fácil acesso a informações sobre os pontos turísticos que fazem de Viamão um destino único no Rio Grande do Sul.

O Secretário de Turismo, Guguzinho Streit, ressaltou o impacto positivo que essa ação deve gerar: “Esse guia digital é uma ferramenta fundamental para divulgarmos ainda mais o potencial turístico de Viamão. Nossa cidade tem uma vocação natural para o turismo, e essa iniciativa não só atrairá novos visitantes, mas também impulsionará a economia local e o desenvolvimento sustentável.”