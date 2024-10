18º Festival Bar em Bar reúne 25 estabelecimentos no RS

O Festival Bar em Bar entra em sua 18ª edição, de 31 de outubro a 17 de novembro, movimentando simultaneamente o setor gastronômico em 16 estados brasileiros. A edição deste ano, que tem como tema "Um brinde aos melhores momentos", reunirá 25 bares e restaurantes no Rio Grande do Sul, nas cidades de Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas.



Já consolidado em todo o País, o evento promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) estimula a criatividade dos estabelecimentos, que devem incrementar seu cardápio com um novo petisco ou utilizar um prato da carta e comercializá-lo durante todo o período do Festival a um preço promocional. A proposta é também uma maneira de atrair consumidores e uma oportunidade para o público conhecer novos locais e experimentar receitas diferenciadas por valores atrativos.

Os preços das opções de pratos do festival variam de R$15,00 a R$89,90, de acordo com a iguaria preparada por cada estabelecimento. É possível conhecer todos os locais participantes e seus pratos no site www.barembar.com.br.

Um dos grandes diferenciais desta edição do evento está no seu lançamento, que ocorre com uma festa no ônibus da Linha Turismo de Porto Alegre no dia 31, às 17h. Na ocasião, público e convidados do festival farão um tour gastronômico por 5 bares participantes na capital gaúcha, no estilo "pub crawl".