Marina e Haddad lançam plataforma para investimentos verdes no Brasil

A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, e Fernando Haddad, do Ministério da Fazenda, desembarcaram em Washington nesta terça-feira (22) e participaram de reunião com o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, sobre o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês). A iniciativa busca financiar a conservação de florestas tropicais, destinando o capital investido a ativos verdes e aplicando o retorno para manter as florestas em pé.

O objetivo é que seja pago um valor fixo anual para cada hectare de floresta preservada e que haja desconto no valor a receber para cada hectare desmatado ou degradado. A proposta foi apresentada pelo Brasil na COP28, em Dubai, no fim de 2023. A expectativa é que o fundo entre em funcionamento para a COP30, que será realizada em Belém, no Pará, em novembro de 2025.

Marina, Haddad e Banga também discutiram formas de apoiar agendas prioritárias para a presidência brasileira do G20 e no processo para a COP30. Na agenda dos ministros nesta semana, em Washington, está a reunião da Força-Tarefa para Mobilização Global contra a Mudança do Clima do G20.

Plataforma Brasil

Para incentivar investimentos internos para a transição ecológica e o combate à mudança do clima no país, o governo federal lançará na quarta-feira (23) a Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos e para a Transformação Ecológica (BIP, na sigla em inglês). A iniciativa irá conectar investidores internacionais a projetos estratégicos de desenvolvimento sustentável no país, com foco na transição ecológica e no combate à mudança do clima.

A BIP será guiada pelo Plano Clima, que norteará a política climática do país até 2035, com estratégias nacionais e planos setoriais nos eixos de mitigação e adaptação. Também terá como base o Plano de Transformação Ecológica, que coordena a transição verde da economia brasileira, com o objetivo de atingir a neutralidade das emissões de gases de efeito estufa até 2050.

A quinta reunião da Força-Tarefa de Clima, na quinta-feira (24), terá a presença de ministros de Meio Ambiente, Finanças e Relações Exteriores do G20, além de presidentes de Bancos Centrais e representantes de organismos internacionais, para anunciar os resultados da iniciativa, criada pela presidência brasileira do G20.

Em oito meses de trabalho, a Força-Tarefa buscou reforçar o alinhamento macroeconômico e financeiro global para implementar o Acordo de Paris e outros objetivos da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês). Transversal nas negociações do G20, o grupo tem o objetivo de elaborar estratégias coletivas que acelerem a mobilização de recursos para o combate à mudança do clima.