CEEE Equatorial fará desligamentos programados em áreas de 54 cidades

Para os próximos dias, entre 24 e 30 de outubro, a CEEE Equatorial prepara uma série de desligamentos programados que vão abranger localidades de 54 municípios do Rio Grande do Sul. Esse número representa 75% do total de 72 cidades atendidas pela distribuidora de energia no Estado nas regiões Metropolitana, Sul, Centro-Sul, Campanha, Litorais Norte e Sul, envolvendo cerca de 1,9 milhão de clientes.

Os desligamentos acontecerão em áreas de Alvorada, Amaral Ferrador, Arroio do Sal, Bagé, Balneário Pinhal, Barra do Ribeiro, Camaquã, Candiota, Canguçu, Capão da Canoa, Capão do Leão, Caraá, Cerrito, Charqueadas, Chuí, Cristal, Dom Feliciano, Dom Pedrito, Eldorado do Sul, Encruzilhada do Sul, Guaíba, Herval, Imbé, Itati, Jaguarão, Mampituba, Maquiné, Minas do Leão, Morro Redondo, Mostardas, Osório, Pantano Grande, Pedras Altas, Pedro Osório, Pelotas, Pinheiro Machado, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Santo Antônio da Patrulha, São Jerônimo, São José do Norte, São Lourenço do Sul, Sentinela do Sul, Sertão Santana, Tapes, Tavares, Terra de Areia, Torres, Tramandaí, Três Forquilhas, Turuçu, Viamão e Xangri-lá.

Em nota, a CEEE Equatorial detalha que os desligamentos programados "consistem em atividades executadas para interrupção pontual e controlada na rede de distribuição por um período, para a realização das melhorias na infraestrutura de atendimento necessárias, bem como, manutenções preventivas". As iniciativas envolvem, entre outras medidas, substituição de postes de madeira por de concreto, troca de condutores elétricos, extensão de rede para expansão do sistema elétrico, instalação de novos transformadores e de equipamentos de manobra, controle e proteção da rede. De acordo com a publicidade legal divulgada pela companhia para essas próximas atividades, serão 34.805 clientes beneficiados com essas ações.

Entre os municípios que terão mais interferências estão os maiores atendidos pela CEEE Equatorial: Porto Alegre e Pelotas. Na capital gaúcha, haverá desligamentos em pontos de diversos bairros como Menino Deus, Três Figueiras e Restinga. Já na cidade da Metade Sul do Estado, haverá iniciativas em áreas como o Centro, Laranjal e Sítio Floresta.