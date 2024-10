Eletrobras assina Memorando de Entendimentos com Ocean Winds mirando em eólicas offshore

A Eletrobras assinou nesta terça-feira (22), um Memorando de Entendimento (MoU, na sigla em inglês) para atuar no setor de eólicas offshore (no mar) com a Ocean Winds (OW), que já tem experiência no segmento em outros países. De acordo com o diretor de desenvolvimento de negócios e de M&As da Eletrobras, Leonardo Soares Walter, a iniciativa "faz todo sentido" diante do pouco conhecimento que a companhia brasileira tem sobre o segmento e a atuação internacional da Ocean Winds (joint-venture formada pelas companhias EDP Renováveis e Engie).

Já o diretor de Desenvolvimento de Negócios Global da Ocean Winds, Rafael Munilla, explica que a ideia é alinhar distintas áreas de conhecimento, identificar em quais projetos as duas empresas podem atuar conjuntamente, além de influenciar o debate sobre a regulação do setor no Brasil. Não está claro qual será o investimento das duas companhias nesta frente nem o cronograma de trabalho. Segundo Walter, as informações estarão mais claras à medida que o regramento para o segmento avançar.

Em relação ao mau momento da indústria eólica, o executivo afirma "não ter dúvidas" que é uma fase, mas que as duas empresas têm atuação de longo prazo. "Quando vai acabar eu não sei dizer, o que a gente tem claro são sinais. Hoje temos um sinal de preço que aponta para uma necessidade de seguir os investimentos", destaca. Antes da privatização da Eletrobras, a companhia chegou a fechar um acordo nesta mesma linha com a Shell, que não avançou. O acordo desta terça-feira foi firmado durante o Brazil WindPower, evento do setor eólico que está sendo realizado em São Paulo.