Exportações da Indústria de Transformação no RS apresentam expansão de 23,2%

Puxadas por incrementos nas vendas nos segmentos de Alimentos (13,8%), Tabaco (50,2%) e Máquinas e Equipamentos (61,2%), as exportações gaúchas da Indústria de Transformação cresceram 23,2% em setembro, na comparação com o mesmo mês de 2023. Foi a primeira alta interanual desde abril de 2024 e a mais expressiva do ano.

"É uma boa notícia ainda mais considerando que, em agosto, a redução de nossas exportações havia superado os 14%. A principal razão para este aumento foi a expansão da demanda internacional por produtos da nossa indústria", diz o presidente da Fiergs, Claudio Bier. Dos 23 segmentos exportadores, 14 apresentaram aumento em suas vendas no mês passado.

A expansão observada foi impulsionada pelo aumento tanto nas quantidades (18,4%) quanto nos preços médios (4%) das vendas, segundo os resultados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Alimentos faturou US$ 432,3 milhões com exportações, US$ 52,6 milhões a mais do que no mesmo período do ano anterior. Seguindo a decomposição da receita, o movimento dos preços (+14%) foi o preponderante para explicar o aumento dos embarques, visto que as quantidades (-0,1%) não apresentaram variação significativa no período. Dentre os ramos que compõem o segmento, o Abate de aves (US$ 125,2 milhões, o que corresponde a +US$ 14,1 milhões) enviou seus produtos principalmente para os Emirados Árabes Unidos.

O segmento de Tabaco obteve receita de US$ 274,6 milhões com exportações, ou seja, US$ 91,8 milhões a mais frente a setembro de 2023. Preços médios de vendas (31%) e quantidades (14,7%) apresentaram incrementos fortes. O principal ramo exportador, Processamento industrial do tabaco (US$ 257,7 milhões ou +US$ 90,3 milhões), teve seus produtos vendidos principalmente para a Bélgica, Estados Unidos e Egito.

O segmento de Máquinas e equipamentos, em terceiro lugar, faturou US$ 255,2 milhões com exportações em setembro, crescimento de US$ 96,9 milhões frente ao mesmo período de 2023. O incremento nos embarques foi influenciado tanto preços médios (+9,9%) quanto as quantidades (+46,7%).

Embora o principal destaque do segmento tenha sido o ramo de Máquinas e equipamentos de uso industrial específico (US$ 130,7 milhões, mais US$ 123,6 milhões), enviado principalmente para a Coreia do Sul, esses embarques podem ser considerados atípicos para o mês.