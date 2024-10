Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após perda de fôlego em Wall Street

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, influenciadas por Wall Street, que ontem perdeu fôlego após encerrar a última semana em níveis recordes.Liderando perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei caiu 1,39% em Tóquio, a 38.411,96 pontos, sob o peso de ações de eletrônicos e de bancos e em meio a incertezas antes da eleição parlamentar no Japão, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 1,31% em Seul, a 2.570,70 pontos, e o Taiex registrou baixa marginal de 0,03% em Taiwan, a 23.535,43 pontos.Na China continental, por outro lado, os mercados ficaram no azul, talvez sustentados ainda por esforços de Pequim para impulsionar o crescimento da segunda maior economia do mundo. O Xangai Composto subiu 0,54%, a 3.285,87 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,86%, a 1.953,64 pontos.Já em Hong Kong, o Hang Seng teve modesta alta de 0,10%, a 20.498,95 pontos, em recuperação que veio no fim do pregão.O desempenho misto da região asiática veio após os mercados acionários de Nova York se comportarem da mesma forma ontem, com quedas dos índices Dow Jones e S&P 500 e avanço do Nasdaq. No fim da semana passada, tanto o Dow Jones quanto o S&P 500 haviam renovado máximas de fechamento.Na Oceania, a bolsa australiana foi pressionada por ações de grandes bancos e de produtoras de minério de ferro, e o S&P/ASX 200 caiu 1,66% em Sydney, a 8.205,70 pontos.