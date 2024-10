CVM: Emissões de valores mobiliários chegam a R$ 663 bilhões até setembro

As emissões de valores mobiliários somaram R$ 663,4 bilhões de janeiro a setembro e já superaram o total de 2023 (R$ 644,6 bilhões), de acordo com o Boletim Econômico da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Em relação a igual período do ano passado, as emissões deste ano têm incremento de 55%. Os títulos de renda fixa e securitização são os destaques, somando R$ 520,8 bilhões ante R$ 276,2 bilhões no mesmo período no ano anterior.

A autarquia chamou a atenção para o aumento no número de regulados, de 0,6% em relação ao segundo trimestre de 2024, chegando à marca de 88.968 participantes. O grupo com maior crescimento anual foi o de plataformas eletrônicas de investimento participativo (crowdfunding), com 4% de aumento de regulados no trimestre.

Os números estão em linha com o crescimento no valor emitido via ofertas regidas pela Resolução CVM 88, que superaram a marca de R$ 1 bilhão emitidos pela primeira vez desde a criação do produto — valor cinco vezes maior que o total de emissões dos últimos cinco anos desta modalidade.