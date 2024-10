Wilson Sons terá controle repassado para subsidiária da MSC

Com agências

A Wilson Sons informou que seu acionista controlador, o OW Overseas (Investments) Limited, celebrou contrato com a SAS Shipping Agencies Services Sàrl (uma subsidiária da MSC), tendo como garantidora a Ocean Wilsons Holdings Limited, para venda da totalidade das 248.664.000 ações ordinárias de emissão da companhia detidas, equivalentes a 56,47% do capital social total, por R$ 4,352 bilhões. No Rio Grande do Sul, a Wilson Sons é responsável pelos terminais de contêineres Rio Grande (no município de mesmo nome) e Santa Clara (em Triunfo).

comunicado ao mercado Na semana passada, a Wilson Sons haviaque a empresa I Squared Capital Advisers estava avaliando lançar uma possível oferta voluntária para aquisição de controle (em até 100%) da companhia. Mas, na ocasião, sinalizou também que mantinha negociações com outro potencial interessado (que acabou sendo confirmado que era a subsidiária da MSC).

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Wilson Sons destaca que o preço de aquisição não ajustado equivale a um preço por ação da companhia de R$ 17,50, ligeiramente abaixo da cotação do papel no fechamento do pregão da última sexta-feira (18), de R$ 17,85. Segundo a empresa, o negócio permite que a Wilson Sons pague aos seus acionistas os dividendos aprovados pelo conselho de administração em 11 de outubro e continue pagando dividendos em reais equivalentes a até US$ 22 milhões por trimestre durante o período anterior ao fechamento da operação, sujeito em qualquer caso à Wilson Sons gerar lucros suficientes no respectivo trimestre

Caso a Wilson Sons pague dividendos que excedam o valor permitido, haverá uma redução proporcional do preço de compra devido ao vendedor. O fechamento da operação está sujeito à verificação de condições usuais para negócios desta natureza, incluindoà aprovação da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). A expectativa é que a operação seja concluída durante o segundo semestre de 2025.

O portfólio da Wilson Sons inclui terminais de contêineres na Bahia e no Rio Grande do Sul, 80 rebocadores, 23 embarcações de apoio offshore (alto mar) com bandeira brasileira, duas bases de apoio offshore na Baía de Guanabara (RJ), um centro logístico alfandegado em Santo André (SP), dois estaleiros no Guarujá (SP), serviços de logística internacional para mais de 70 países e uma das maiores agências marítimas independentes do Brasil. Seu principal ativo gaúcho, o Tecon Rio Grande, registrou um incremento de operação de 29% entre janeiro e setembro de 2024, na comparação com o mesmo período de 2023. No período, foram movimentados 616.581 TEUs (unidade correspondente a um contêiner de 20 pés).

Já a MSC, controladora da SAS, é uma companhia privada líder global em transporte e logística, fundada em 1970 e sediada em Genebra, na Suíça. A MSC é de propriedade e administrada pela família Aponte e evoluiu de uma operação de uma única embarcação para um negócio global com uma frota de mais de 850 embarcações e uma equipe de mais de 200 mil funcionários.