Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após China reduzir juros principais

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 21, após a China reduzir suas principais taxas de juros, como parte de um amplo pacote de estímulos econômicos.Índice acionário chinês mais relevante, o Xangai Composto teve modesto ganho de 0,20%, a 3.268,11 pontos. Já o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 1,58%, a 1.936,97 pontos.O banco central chinês (PBoC) cortou suas taxas de juros de referência para empréstimos, conhecidas como LPRs, em 25 pontos-base, em mais uma tentativa de garantir que a China cumpra a meta de crescer 5% este ano. Para a Capital Economics, mais flexibilização monetária virá adiante, mas não deverá ter grande impacto na demanda por empréstimos. "Uma reviravolta significativa no crescimento econômico exigiria uma resposta fiscal maior," diz a consultoria britânica, em nota a clientes.Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 1,57% em Hong Kong, a 20.478,46 pontos, pressionado por ações de tecnologia, e o japonês Nikkei registrou perda marginal de 0,07% em Tóquio, a 38.954,60 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,43% em Seul, a 2.604,92 pontos, interrompendo uma sequência de três pregões negativos, e o Taiex subiu 0,24% em Taiwan, a 23.542,53 pontos.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, sustentada por ações de grandes bancos e mineradoras. O S&P/ASX 200 avançou 0,74% em Sydney, a 8.344,40 pontos. *Com informações da Dow Jones Newswires.