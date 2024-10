Mais de 23 mil imóveis continuam sem luz na Grande São Paulo

A Grande São Paulo ainda tem mais de 23 mil imóveis sem energia elétrica por causa da chuva moderada do último sábado (19). Somente na cidade de São Paulo eram cerca de 16 mil, segundo boletim divulgado pela Enel às 8h55 deste domingo (20).



No fim da manhã deste sábado, eram 138 mil clientes sem energia na região metropolitana.

A empresa informou que os pontos sem luz chegaram a 24 cidades da Grande São Paulo. Na capital, Pinheiros, Vila Andrade, Jabaquara e Santo Amaro estavam entre os bairros que foram afetados.



A Enel afirmou seus cerca de 2.400 profissionais seguem de prontidão para restabelecer o serviço.

"Chuvas de intensidade moderada a fraca atingem a área de concessão desde a manhã deste sábado (19). As ocorrências, com maior incidência em trechos das regiões oeste e sul, são de média e baixa complexidade. Os casos de hoje são característicos de dias de precipitação leve, porém persistente."

Em São Bernardo do Campo, no ABC, quase 2.000 pontos estavam sem energia. Em Cotia, o problema afetava cerca de 1.250 imóveis pouco antes das 9h deste domingo.

Após um sábado (19) de chuva moderada no estado --quando eram esperados temporais-- São Paulo deverá ter um domingo (20) com muita nebulosidade e garoa durante boa parte do dia, principalmente na região metropolitana.



Segundo meteorologistas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, a frente fria que atingiu o estado se afasta do litoral paulista, mas os ventos úmidos do oceano ainda devem causar nebulosidade e chuva fraca.



O domingo deverá ser frio, com termômetros oscilando entre 15°C e 20°C na cidade de São Paulo. A umidade do ar poderá alcançar índice de 100%, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).



Mesmo sem perspectiva de chuva com maior intensidade, a cidade ainda está com alerta amarelo do Inmet, de perigo potencial para tempestades, até este domingo (20), "mas com baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos".