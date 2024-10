QuintoAndar abre 200 vagas para profissionais de tech para trabalho remoto

O QuintoAndar procura talentos tech engajados no propósito de continuar transformando a jornada de moradia no Brasil. As 200 vagas vão de nível júnior a lideranças sênior, nas áreas de produto e tecnologia, como desenvolvimento de software, ciência de dados, inteligência artificial, cibersegurança, entre outras. O modelo de trabalho remoto abre portas para candidatos de todo o País.

Dentre as vagas disponíveis, 25% são afirmativas. "Os avanços que promovemos até aqui só foram possíveis por meio de equipes plurais, que nos asseguraram uma visão mais ampla e livre de vieses em nossas entregas", reforça a CPO do Grupo, Larissa Fontaine. "Investimos em nossos talentos e prezamos por times colaborativos. Um ambiente seguro para trocas, capacitação e desenvolvimento é fundamental para promover soluções de alto nível", completa.



Além do trabalho remoto, a empresa ainda oferece o programa "Work from Anywhere" ("Trabalhe de Qualquer Lugar", em tradução livre), em que os funcionários têm a possibilidade de trabalhar em qualquer parte do mundo durante três meses. Mais benefícios, pré-requisitos e informações para aplicações podem ser encontradas no site de vagas da companhia.