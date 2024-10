Lideranças de Santa Maria apontam caminhos para o desenvolvimento

Mais de 100 lideranças regionais participaram do painel do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul realizado em Santa Maria na quinta-feira, 17 de outubro, no LabCriativo, na Vila Belga. Foram debatidos oportunidades e desafios para o desenvolvimento das Regiões Central, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Vale do Jaguari e Jacuí Centro. Veja o que disseram:

"A região tem um desafio de ingressar na competitividade econômica do Estado. Os indicadores econômicos mostram que paramos no tempo. Nosso desafio é achar formas de trazer esse desenvolvimento. A questão climática abalou a região. Os problemas de logística, por sua vez, são crônicos. Como oportunidade vejo o ecoturismo, que poderia ser melhor trabalhado. Temos mais de 300 cachoeiras na região." Rossana Boeira, diretora de expansão da Agência de Desenvolvimento de Santa Maria (ADESM)





"O desafio é a recuperação da mata ciliar, principalmente depois das enchentes. Ela vem sendo degradada há anos. A proteção das florestas precisa ser trabalhada porque isso faz ter menos perdas na produção." Luna Parode, engenheira florestal

"Não existe inovação se não há pesquisa. Por isso, temos a universidade como uma catalisadora de projetos estratégicos para a região. O nosso Parque está inserido no ambiente do Inovacentro, que reúne a academia, ambientes inovadores, o Sistema S e o poder público local. Ainda estamos em processo de implantação, com 12 empresas consolidadas, oito delas desenvolvidas dentro da UFSM, e 35 startups de toda a região, mas já somos criadores de soluções que contribuem para a economia local." Maria Daniele Dutra, diretora do Parque Tecnológico da UFSM

Maria Daniele Dutra defende que não existe inovação se não há pesquisa EVANDRO OLIVEIRA/JC

Julio Kirchhof, vice-presidente da Fiergs Julio Kirchhof, vice-presidente da Fiergs TÂNIA MEINERZ/JC

"O debate é o primeiro passo para solucionarmos problemas ou detectarmos as oportunidades para a economia da região. Mas após o debate, é preciso ir para a prática. Definir a prioridade conjunta da região e atacar."

"A Metade Sul é a mais pobre. Falta incentivo do governo. Ficamos só na nossa realidade e não crescemos." João Francisco Comiz, agrotécnico

"Eu acho que falta educação ambiental. As pessoas no geral precisam entender a importância da conservação. Produzir com qualidade e proteger o meio ambiente ao mesmo tempo é um potencial da região." Letícia Pedrali, engenheira florestal

"Falta investimento. Eu não vejo a máquina andar, chegar nas pessoas. É a região mais pobre, com a maior riqueza de patrimônio paleontológico, por exemplo."





"O principal desafio é a união das prefeituras com as universidades e a iniciativa privada. Como oportunidade, vejo a geração de recursos humanos capacitados na região." Michel Kesseler, gestor de políticas públicas do Sebrae - Região Centro





"Oportunidade é explorar o polo turístico, mas para isso precisa de um aeroporto civil. É uma potencialidade." Flavio Dias, diretor do Sesc Santa Maria





"Eu acho que uma das grandes oportunidades é o trabalho coletivo e regional em relação ao turismo. Na região de Santa Maria temos oportunidades de turismo rural, de aventura, de negócios, religioso. A matriz econômica pode ser ampliada, a área de tecnologia também é forte e acho que tem potencial. Mas acho que o desafio é justamente conseguir trabalhar em conjunto." Tatiane Vieira, gerente do Sindilojas Região Centro

"Santa Maria tem perdido espaços e oportunidades há muitos anos. Na cheia, fomos menos atingidos, temos agora uma chance para sermos uma referência. As área de tecnologia, digital, de serviços especialmente para o agro e a logística são áreas importantes para desenvolvermos muito mais." Luiz Roberto Meneghetti, engenheiro civil e vereador eleito de Santa Maria



Beloyannes Pietro Júnior, secretário municipal de Licenciamentos, Obras e Atividades Econômicas de Santa Maria

Beloyannes Pietro Júnior, secretário municipal de Licenciamentos, Obras e Atividades Econômicas de Santa Maria EVANDRO OLIVEIRA/JC "O poder público precisa estar bem articulado para criar o ambiente econômico adequado para que os investimentos avancem. Em Santa Maria, temos trabalhado firmemente neste sentido, em conjunto com as entidades civis, para transformar, com velocidade e menos burocracia, a relação de atração de investimentos."

Jeane Mainardi, conselheira fiscal do CDL Santa Maria

Jeane Mainardi, conselheira fiscal do CDL Santa Maria EVANDRO OLIVEIRA/JC "Se não debatemos, não planejamos. E se não se planeja, não se chega a lugar nenhum. O Mapa Econômico é uma oportunidade para construir novas ideias para a economia da região."

Rubemar Paulinho Saubego, prefeito eleito de São Francisco de Assis

Rubemar Paulinho Saubego, prefeito eleito de São Francisco de Assis TÂNIA MEINERZ/JC "Não podemos mais errar. Foi uma das lições das enchentes. É uma oportunidade para trabalharmos com maior intensidade e responsabilidade os pontos fortes dos nossos municípios para atrairmos empreendedores e multiplicarmos atividades como o turismo. Mas eventos como o Mapa mostram a importância de agirmos regionalmente e unidos entre os nossos municípios."

Ony Lacerda, professor universitário

Ony Lacerda, professor universitário EVANDRO OLIVEIRA/JC "Temos um grande momento para aproveitar como forma de fazer de Santa Maria uma referência regional. É uma cidade fantástica, com potencial enorme. Debates como o do Mapa mostram como podemos criar estratégias para aproveitar o que temos de potencial na região."

Isabel Cristina Ineu, vice presidente administrativa da Fecomércio-RS

Isabel Cristina Ineu, vice presidente administrativa da Fecomércio-RS EVANDRO OLIVEIRA/JC "É de suma importância um debate como o do Mapa. Quando reúnem-se entidades, ganhamos muita força para o que temos como prioridade regional, é isso resulta em atração de divisas para a nossa região."

"Temos, neste momento do Rio Grande do Sul, uma oportunidade para valorizar o nosso povo, o potencial que os nossos jovens têm aqui e darmos condições para que eles se desenvolvam aqui. Temos tudo para assumir a ponta dessa história toda, como região e como economia estadual." Airton Wilhelm, vice-presidente da Federasul e presidente da Associação Comercial de Agudo

Airton Wilhelm acredita que o momento é de valorização do povo gaúcho TÂNIA MEINERZ/JC





"O desenvolvimento da região passa, necessariamente, por acreditarmos no nosso produto, no que fazemos aqui. É um momento importante para o empresariado ter uma reflexão em conjunto com o poder público para estruturarmos medidas em conjunto, como, por exemplo, um aeroporto para Santa Maria. Em um cenário com o potencial de logística que temos aqui na região, há grandes oportunidades para o comércio e a indústria locais." Luiz Marchezan Bagolin, diretor de serviços do CDL Santa Maria e sócio dos refrigerantes Cyrilla

Luiz Antônio Marchezan, empresário Cyrilla Refrigerantes. Mapa Econômico RS em Santa Maria. TÂNIA MEINERZ/JC

Gustavo Hüning, oftalmologista

Gustavo Hüning, oftalmologista TÂNIA MEINERZ/JC

"Temos em Santa Maria uma pessoa com PHD a cada 1.500 habitantes. São pessoas com muito conhecimento e que estão prontas a agregar para o desenvolvimento da região. E para isso se tornar realidade, Santa Maria precisa ter como prioridade a garantia de acessos. As estradas são uma catástrofe e termos um aeroporto civil é a prioridade única para a região. É uma estrutura fundamental para potencializar essa capacidade acadêmica que temos aqui."

"Eu sempre guardo os cadernos do Mapa Econômico, porque os dados são muito importantes para a nossa região. Recebemos a notícia de que nossa cidade, São Francisco de Assis, está entre as melhores para o desenvolvimento de projetos de hidrogênio verde, mas, muitas vezes, não estamos preparados para receber notícias como essas." Francisco Mecking, leitor, aposentado