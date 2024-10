Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após PIB e novos incentivos da China

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira (18), após a China publicar dados econômicos animadores e tomar novas medidas para sustentar seus mercados acionários. Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto subiu 2,91%, a 3.261,56 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve desempenho ainda melhor, com ganho de 4,09%, a 1.906,86 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng avançou 3,61%, a 20.804,11 pontos.



No terceiro trimestre, O PIB da China teve expansão anual de 4,6%, em linha com a previsão da FactSet, mas acima dos consensos do The Wall Street Journal e da Reuters, de 4,5% em ambos os casos. Apenas em setembro, tanto a indústria quanto o varejo chineses surpreenderam positivamente.



Já o banco central chinês (PBoC) emitiu diretrizes para que bancos estatais concedam empréstimos para recompras de ações por empresas e grandes acionistas, como parte de esforços para estabilizar as bolsas do país, que perderam força nos últimos anos.



Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve modesta alta de 0,18% em Tóquio, a 39.981,75 pontos, e o Taiex avançou 1,88% em Taiwan, a 23.487,27 pontos, em meio a um salto de 4,83% da ação da fabricante de chips TSMC, que garantiu lucro trimestral recorde em meio à forte expansão da demanda por inteligência artificial (IA).



Na contramão, o sul-coreano Kospi caiu 0,59% em Seul, a 2.593,82 pontos, em seu terceiro pregão negativo.



Na Oceania, a bolsa australiana também ignorou o tom majoritariamente positivo da Ásia, e o S&P/ASX 200 recuou 0,87% em Sydney, a 8.283,20 pontos.