Terminal portuário em Arroio do Sal é tema de encontro na Fiergs nesta sexta-feira

A importância da construção do terminal portuário privado no município de Arroio do Sal, no Litoral Norte, será tema de encontro, nesta sexta-feira, dia 18 de outubro, na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Durante reunião-almoço, às 12h, na sede da entidade, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e o presidente da Fiergs, Claudio Bier, irão detalhar como será o funcionamento do Porto Meridional para uma plateia seleta, composta por aproximadamente 150 empresários gaúchos.



As autoridades irão destacar também o impacto na economia e na geração de novos empregos a partir do funcionamento do terminal portuário para o Rio Grande do Sul. De acordo com o presidente da Fiergs, o terminal portuário será “importantíssimo” para o Estado. “Eu estive conversando há bastante tempo como o ministro Paulo Pimenta a respeito deste importante investimento (que será construído) no município de Arroio do Sal. O ministro tem nos atendido”, destacou Bier.



Ainda conforme o presidente da Fiergs, os ministros têm estabelecido uma importante parceria. “Eles vão nos trazer grandes notícias nesse almoço. Eu acho que vai ser uma reunião-almoço, onde o Rio Grande do Sul, vai ter uma ‘sacudida’, acrescentou Bier.

No último dia 3 de outubro, o Jornal do Comércio havia informado sobre mais um importante passo, que foi a aprovação do empreendimento, junto à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq)”, informada pelo diretor jurídico da Sociedade Porto Meridional, André Busnello. De acordo com informações do diretor jurídico, naquela ocasião, o contrato de adesão que permite a exploração do empreendimento pela empresa ocorreu no dia 1 de outubro. Agora, deve ocorrer, nesta sexta-feira, a assinatura do contrato para execução do Porto Meridional. Para o Rio Grande do Sul, a obra, quando concluída, servirá como uma importante rota logística para muitos municípios, uma vez que irá encurtar distâncias.



O empreendimento é formado por um grupo de empresários e o investimento total, informado na construção e na adequação para operação, está estimado em U$ 1 bilhão, ou ao redor de R$ 6 bilhões.





O Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (Eia/Rima) está sendo preparado, a partir da avaliação do meio biótico passando por todas as estações do ano. O Ibama, posteriormente, dará seu parecer. A previsão é de que isto ocorra até o primeiro trimestre de 2025. Já a obra deve começar na segunda metade de 2025. O terminal portuário terá capacidade para 53 milhões de toneladas por ano.



Fiergs defenda a importância do Porto Meridional para economia gaúcha



A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul já havia se manifestado favoravelmente em relação ao Porto Meridional. Houve o destaque para economia gaúcha e para conexão com o mercado externo via marítima, representando um modal significativo para o Estado. Naquela oportunidade, o presidente da entidade, salientou o aspecto ligado à competitividade do setor industrial para movimentação de carga.



Bier, por intermédio de documento, divulgado no site da Fiergs, informou que “dos US$ 16,8 bilhões exportados pela Indústria de Transformação gaúcha no ano passado, US$ 13,4 bilhões teve a via marítima como local de escoamento, - cerca de 80% do total, muito acima do modal rodoviário (16%) e aéreo (4%)”. Em conclusão, o dirigente salientou que o Porto Meridional irá adicionar mais uma alternativa portuária no Rio Grande do Sul.



Ainda conforme o que foi publicado pelo Jornal do Comércio, há um anúncio do governo federal para injetar R$ 1,3 bilhão no Porto Meridional. O valor total estimado para o empreendimento é de cerca de R$ 6 bilhões. Ou seja, a maior parte dos recursos será de origem privada.