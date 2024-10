Lira espera Senado para votar 2ª parte da reforma tributária

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), só vai pautar a conclusão do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária depois de o Senado votar a primeira proposta, conforme apurou o Estadão/Broadcast. Lira está incomodado com o que considera demora dos senadores em apreciar o texto enviado pela Câmara em julho.Em conversas reservadas, ele tem dito que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se comprometeu a votar em novembro o primeiro projeto da tributária e enviá-lo de volta à Câmara, com alterações.A promessa do senador, segundo pessoas próximas a Lira, foi feita em Nova York, durante a 79.ª sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em setembro. Os dois parlamentares viajaram para o evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.Como o Senado deve fazer mudanças no primeiro projeto, o texto terá de passar por nova análise dos deputados. Só quando esse texto voltar à Câmara, Lira deve finalizar a votação da segunda proposta.