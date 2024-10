Armazenamento de energia é o próximo passo para a geração distribuída

A geração distribuída (em que o consumidor produz sua própria energia, na maioria das vezes através de painéis solares fotovoltaicos) já é uma prática que concede ao usuário uma enorme autonomia e a perspectiva é que essa liberdade seja ainda mais intensificada. Conforme o especialista em energia do Sebrae-RS, Fabiano Dallacorte, a etapa seguinte para esse segmento é o armazenamento da energia gerada, o que possibilitará o aproveitamento da eletricidade em qualquer momento, mesmo em dias chuvosos ou à noite.

“O armazenamento não é importante apenas nas residências, mas também para os setores produtivos”, assinala Dallacorte. Ele cita como exemplo o produtor de leite, que precisa deixar o líquido resfriado o tempo todo e pode ter uma fonte de energia, através do uso de baterias, sem depender da rede elétrica. O integrante do Sebrae-RS vê muitas oportunidades a serem aproveitadas em áreas como a indústria e o agronegócio.

Conforme a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), as baterias registraram uma redução de cerca de 90% nos seus preços nos últimos 15 anos. Esse cenário, aponta a entidade, torna os sistemas de armazenamento uma oportunidade cada vez mais significantes para acelerar a transição energética junto aos consumidores. “Além de possuírem relevantes benefícios ambientais, as fontes renováveis combinadas com armazenamento de energia elétrica podem aliviar a pressão sobre as tarifas de energia elétrica”, acrescenta o presidente executivo da Absolar, Rodrigo Sauaia.

mercopar.com.br O futuro do segmento será tratado no 8° Fórum de Geração Distribuída, que será realizado na quinta-feira (17), dentro da Mercopar, que acontece de terça (15) a sexta-feira (18), no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul. As inscrições para o fórum podem ser feitas pelo site. Dallacorte detalha que o fórum tem como público-alvo a cadeia produtiva e o consumidor final. Ele ressalta que a geração distribuída ainda pode ser considerada como nova dentro da área de energia, porém tem verificado um grande crescimento nos últimos anos.

Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), atualmente são em torno de 2,93 milhões de sistemas de geração distribuída instalados no Brasil, que representam cerca de 33 mil MW instalados. Desse total, quase 326 mil sistemas encontram-se no Rio Grande do Sul e são responsáveis por uma potência de aproximadamente 3 mil MW.