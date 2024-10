Petrobras assina três contratos de concessão na Bacia de Pelotas

Petrobras informou nesta segunda-feira (14) que celebrou os três contratos de concessão, na Bacia de Pelotas. restantes do 4º Ciclo de Licitações da Oferta Permanente, adquiridos em parceria com a Shell e a CNOOC, na sessão pública realizada pela Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis (ANP informou nesta segunda-feira (14) quena Bacia de Pelotas. restantes do 4º Ciclo de Licitações da Oferta Permanente, adquiridos em parceria com a Shell e a CNOOC, na) em dezembro de 2023. O consórcio terá a Petrobras como operadora, com participação de 50%, tendo como parceiras a Shell e a CNOOC com participações de 30% e 20%, respectivamente.

A assinatura dos contratos referentes aos blocos P-M-1737, P-M-1739 e P-M-1797 conclui a participação da Petrobras no leilão do 4º Ciclo de Licitações da Oferta Permanente, por meio da qual adquiriu ao todo 29 contratos de concessão na Bacia de Pelotas. A bacia se estende do Sul de Santa Catarina até a fronteira com o Uruguai, abrangendo toda a costa gaúcha.



A iniciativa, conforme nota da Petrobras, está alinhada à estratégia de longo prazo da companhia com o objetivo de diversificação de portfólio; e fortalece o perfil da estatal de principal operadora de campos de petróleo localizados em águas profundas e ultra profundas, potencializando a recomposição de reservas para o futuro.