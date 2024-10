Diminui o número de empresas de Alimentação Fora do Lar operando no prejuízo em agosto

A nova pesquisa realizada pela Abrasel-RS entre os dias 16 e 23 de setembro de 2024 revela sinais positivos para o setor de alimentação fora do lar no Rio Grande do Sul, mas também aponta desafios contínuos. O levantamento indicou uma queda no número de empresas operando no prejuízo, que passou de 34% em julho para 25% em agosto. No mesmo período, o percentual de empresas que registraram lucro chegou a 48% (10% a mais do que em julho), enquanto 26% conseguiram manter o equilíbrio financeiro.

Apesar dos avanços, o endividamento continua sendo uma preocupação significativa. Cerca de 30% das empresas entrevistadas possuem dívidas em atraso, principalmente com impostos federais (83%), estaduais (41%), além de fornecedores de insumos e serviços públicos, como água, luz e gás.

Segundo a presidente da Abrasel no RS, Maria Fernanda Tartoni, os dados indicam uma recuperação gradual, mas os desafios financeiros ainda são grandes. “A redução no número de empresas operando no prejuízo é um avanço importante para o setor de alimentação fora do lar, mas o alto índice de negócios com dívidas em atraso, especialmente com impostos e fornecedores, ainda demanda atenção”, pondera. “Seguimos acompanhando as necessidades do setor, buscando soluções para apoiar os empresários na recuperação financeira", complementa a presidente Maria Fernanda.

A pesquisa também revelou que as expectativas em relação ao impacto das eleições no faturamento de outubro são moderadas. Para 68% dos empresários, o período eleitoral não deve afetar suas receitas, enquanto 21% acreditam em uma redução e 11% esperam um aumento.

A Abrasel no RS segue acompanhando de perto a situação econômica, atuando para fortalecer o Setor de Alimentação Fora do Lar no Rio Grande do Sul, oferecendo suporte aos empresários que ainda estão enfrentando desafios com a retomada. Além disso, a associação também trabalha para que o governo Federal compreenda a gravidade da situação e reconheça que as ações tomadas até agora foram insuficientes.