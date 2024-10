Anton Karl Biedermann celebra 100 anos e é homenageado pela ACPA

A Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) promoveu uma homenagem especial ao centenário do empresário Anton Karl Biedermann, nesta terça-feira, 8 de outubro. A reunião-almoço, MenuPoa, contou com a participação da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul). O evento lotou o Salão Nobre da ACPA, no largo Visconde do Cairú, 17, no Centro Histórico de Porto Alegre, com empresários e personalidades políticas, que por diversas vezes aplaudiram e enalteceram a capacidade empreendedora de Biedermann.



Ao longo de seus 100 anos, Biedermann destacou-se pela sua liderança em diversas entidades empresariais e esportivas. Presidiu o Grêmio Náutico União por quatro gestões e atualmente é o patrono do clube. Durante a reunião-almoço, Biedermann recebeu um quadro com a sua imagem e uma mensagem que foi lida pelo presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, destacando a trajetória marcante do líder empresarial, bem como, lembrando as importantes contribuições implantadas nas duas entidades que presidiu entre 1990 e 1996.

Centenário do líder empresarial gaúcho (c) foi destacado no MenuPOA EVANDRO OLIVEIRA/JC

Costa citou, por exemplo, que tanto a ACPA quanto a Federasul, abriram espaço para ouvir políticos de direita e da esquerda, de igual modo, como uma forma de contribuição para o desenvolvimento da economia do Rio Grande do Sul. A presidente da ACPA, Suzana Vellinho Englert, também falou da capacidade e do exemplo de liderança empreendedora, de Biedermann. “É um capitão do empreendedorismo. Nós temos o cuidado de homenagear em vida as pessoas foram e são um expoente. Biedermann fez uma gestão belíssima na ACPA e na Federasul e hoje, estamos fazendo o reconhecimento de tudo o que ele fez por nós”, disse.Biedermann nasceu na cidade de Rio Grande no dia 22 de setembro de 1924. Ele é economista, contador e administrador de empresas. Como citado anteriormente, presidiu a Federasul e a ACPA, comandou também o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae RS). “Sua influência estendeu-se à Fundação Pescar, onde liderou por um ano, além de uma carreira brilhante como atleta máster de natação, com recordes e títulos mundiais”. Biedermann disse que o sucesso está ligado à disciplina na vida.– Eu recebo essa homenagem com muita emoção. É extremamente agradável e surpreendente ser homenageado ainda em vida. Fico muito honrado e satisfeito e não sei nem como agradecer tamanha gentileza. São 100 anos, nem todos no meio empresarial, representa muito tempo de vida. Desde muito pequeno, eu gostava de saber dos fatos políticos e econômicos. Aos seis anos, na frente de minha casa, em Rio Grande, eu vi desfilarem armados, os revolucionários de 1930 em direção ao quartel, próximo onde morava. Fato que nunca saiu da minha cabeça.– O Rio Grande do Sul tem esse problema, não climático, mas as distâncias sempre foram um grande obstáculo para o empresariado gaúcho. Mais modernamente, esse fato foi suprimido pelo surgimento da Internet, o que começou a facilitar muito as coisas. Mas, o empresariado do Rio Grande do Sul é muito empreendedor e resiste a tudo. Eu assisti a enchente de 1941 no Rio Grande do Sul e que foi terrível também para os todos. Mesmo assim, nós sobrevivemos e conseguimos nos reerguer e tornando-se uma economia pujante dentro do quadro brasileiro. Depois, o Rio Grande do Sul sofreu com alguns percalços políticos principalmente, mas eu acho que estamos recuperando novamente a força gaúcha, que é a força do empreendedorismo e que é o mais importante. Sempre lutando por coisas novas.– A inspiração pelo esporte surgiu desde muito pequeno. Eu morava no Rio Grande e naquela época não existia televisão, só tinha livros e gostava muito de ler. Entre muitos livros, eu tinha a coleção do Tarzan, que era o herói da juventude naquela época. Logo após, vieram os filmes do Tarzan, interpretado pelo ator Johnny Weissmuller, que era campeão olímpico (de natação) naquela época. Eu via aquele homem fantástico nadando. Eu preciso nadar igual e um dia tive a oportunidade e tentei pelo menos imitar um pouquinho.– Não é sozinha, mas é muito importante. Existem outros fatores que são fundamentais também, como alimentação, sono, não beber e não fumar. Mas, o exercício físico é fundamental para que a pessoa mantenha o corpo com saúde, mas influencia muito na saúde mental.– Sim, mas na minha faixa de idade na natação e em outros esportes também. Eu bati na faixa dos 95 anos de idade nos 50 metros nado de costas e agora, recentemente, bati o recorde na faixa dos 100 anos nos 50 metros nado de costas. Isto ocorreu há apenas 15 dias. Agora eu vou para outra competição, no dia 15 de outubro, que será em Buenos Aires, na Argentina, para o Campeonato Sul-americano.– Sim, desde os 15 anos. Eu entrei como sócio atleta; pratiquei vários esportes, como o remo e natação. Eu assumi inúmeros cargos de diretoria, fui presidente por quatro vezes e hoje sou patrono do clube.