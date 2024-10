Indicado para presidir o BC, Gabriel Galípolo é sabatinado na CAE do Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado sabatina na manhã desta terça-feira (8) Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar o Banco Central (BC) pelos próximos quatro anos. Se aprovado, Galípolo terá o nome apreciado pelo Plenário ainda nesta terça. As informações são da Agência Senado.

Galípolo destacou o papel do Banco Central no cumprimento do sistema de metas de inflação. "O Brasil é reconhecido por sua estabilidade monetária e financeira. Durante os últimos 12 meses, foi possível observar inflação no Brasil em patamares equivalentes aos das economias mais desenvolvidas e estáveis do mundo. Nós vamos estar sempre sujeitos a momentos mais desafiadores, mas a atuação do Banco Central tem sido inequívoca na percepção da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional", salientou.

O indicado disse que atuará com liberdade no cargo. "Toda vez que me foi concedida a oportunidade de encontrar com o presidente Lula, me foi dada a garantia de liberdade na função. Cada ação e decisão deve se pautar no bem-estar de cada brasileiro. Reitero que todas as conversas que tive com senadoras e senadores foram no sentido de assegurar o compromisso com os cidadãos brasileiros", afirmou o indicado para a presidência do BC."

A sabatina ocorrerá em blocos de cinco senadores. Galípolo vai responder aos questionamentos ao final de cada bloco.