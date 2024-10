Aeroportos de Pelotas e Uruguaiana retomam voos para Porto Alegre a partir de novembro

A partir do dia 1º de novembro, os Aeroportos de Pelotas e Uruguaiana, administrados pela CCR Aeroportos no Rio Grande do Sul, retomam os voos para Porto Alegre, cinco meses após o fechamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho. A volta da conexão com a capital do Estado será realizada pela Azul. As informações são da CCR.



No Aeroporto João Simões Lopes Neto, em Pelotas (PET), serão quatro frequências semanais, todos os domingos, segundas, quartas e sextas-feiras. A malha aérea para São Paulo também foi atualizada: serão três frequências semanais para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, pela Gol, às segundas, quartas e sextas-feiras. Pela Azul, serão mais dois voos semanais, às terças e quintas-feiras, para o Aeroporto Internacional de Viracopos (VCP).



“Durante o fechamento do Aeroporto de Porto Alegre, Pelotas foi uma importante base aérea para o Estado e recebeu novos voos. Foi um período em que a aviação regional mostrou a sua força e pode agora retomar essa conexão tão necessária com a capital”, disse Vinicius Bueno, gerente do Aeroporto de Pelotas.



As rotas para a capital rio-grandense no Aeroporto Rubem Berta, em Uruguaiana, serão realizadas em duas frequências semanais, todas as terças e quintas-feiras. Os voos para Curitiba e Florianópolis permanecem até o fim de outubro.



“Conectamos Uruguaiana com dois novos destinos durante este período e estamos contentes em voltarmos com as operações em Porto Alegre. É a principal conexão do Oeste do Rio Grande do Sul com a capital, por isso também representa a retomada de muitos negócios e desenvolvimento”, disse Wesley Puygcerver, gerente do Aeroporto de Uruguaiana.