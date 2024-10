Entidades gaúchas enviam proposta ao governo federal para expansão do setor eólico

Entidades empresariais e associativas do Rio Grande do Sul e o governo do Estado encaminharam um documento ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços propondo a implantação de parques eólicos para reconstrução do Estado e o desenvolvimento da cadeia de energia renovável gaúcha. Liderada pelo Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), a proposta destaca que a expansão dos parques eólicos vai atrair mais investimentos para indústrias competitivas, inovadoras e descarbonizadas.

"Pretendemos através da união de todas as forças do setor, do governo estadual, integrado com o governo federal, possibilitar a instalação desses parques eólicos no Estado, atraindo investidores nacionais e estrangeiros, gerando emprego e renda para diversos setores da economia gaúcha. Inclusive para centenas de proprietários de terras atingidos pela catástrofe (climática)", argumenta a presidente do Sindienergia-RS, Daniela Cardeal.

De acordo com a presidente do Sindienergia-RS, os levantamentos atuais apontam um forte potencial eólico no Estado, com a existência de dezenas de projetos sólidos. Ela destaca que há aproximadamente 7 mil MW de projetos com licença ambiental (o que é mais do que três vezes a capacidade eólica instalada hoje no Estado). Deste total, 1,5 mil MW possuem licença de instalação e 5,3 mil MW têm licenças prévias, além de um mesmo volume de projetos em estudos ambientais avançados, aliados ao fato da existência de conexão elétrica ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

As medidas propostas, segundo ela, não impactarão nos orçamentos do Estado e do País e poderão gerar milhares de empregos.

O documento foi entregue ao secretário da Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Rodrigo Rollemberg, e reforçou o cenário da cadeia nacional de indústria de peças e equipamentos para o setor eólico, originado, principalmente, pela inviabilidade de implantação a curto prazo de usinas eólicas em regiões sem margens de conexão no Sistema Interligado Nacional, baixo consumo regional, dificuldades de transporte de equipamentos de grande dimensão e custos de geração distantes do centro de carga consumidora.