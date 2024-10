Caixa retoma atendimento de agência no bairro São João fechada desde a enchente,

A Caixa restabeleceu nesta terça-feira (01) o atendimento na agência São João (Av. São Pedro, 656), em Porto Alegre. O local ficou mais de 140 dias inoperantes devido à enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio. A unidade está localizada no bairro São Geraldo.

A agência São João foi inaugurada no dia 27 de junho de 1938. A unidade tem cinco caixas eletrônicos que funcionam todos os dias, das 6h às 20h. O horário de atendimento ao público é das 10h às 16h, em dias úteis. As instalações são acessíveis a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, apresentando sinalização interna funcional nos pavimentos para facilitar o direcionamento e a movimentação dos clientes.

“O restabelecimento das nossas unidades materializa todo o esforço e resiliência que temos vivido na reconstrução do RS. Reorganizamos as unidades atingidas para serem acolhidas por outras agências enquanto viabilizávamos a reabertura, permitindo que o atendimento fosse mantido. Acolher, servir e cuidar é um grande legado dos empregados de Porto Alegre e do RS”, ressaltou o superintendente de Rede de Porto Alegre, Renato Scalabrin.



Ao todo, a rede de atendimento da Caixa em Porto Alegre conta com 54 agências, 95 lotéricos e 111 correspondentes bancários.