Governo do RS divulga lista preliminar de programa de fomento às agroindústrias familiares

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), publicou, no Diário Oficial desta quarta-feira (02/10), a lista preliminar de classificados no Programa de Fomento e Investimento às Agroindústrias Familiares do Rio Grande do Sul. A iniciativa faz parte do Programa Agrofamília e o investimento do executivo estadual no projeto voltado às agroindústrias é de R$ 20 milhões.

A lista completa pode ser consultada no endereço sdr.rs.gov.br/editais. Estão classificadas, inicialmente, 400 agroindústrias, sendo 200 cadastradas e 200 inclusas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar (PEAF), que tem por objetivo geral apoiar e fomentar o processamento de alimentos e bebidas da produção agrícola familiar. As agroindústrias inclusas são aquelas que estão aptas a comercializar sob o ponto de vista sanitário, tributário e ambiental.

A ação potencializa a capacidade produtiva das agroindústrias, ampliando a geração de renda a renda nas propriedades rurais. Os empreendimentos afetados pelas enchentes de abril e maio tiveram prioridade no acesso ao recurso. O objetivo é fomentar projetos de investimentos para a agroindustrialização, com valor mínimo de R$ 15 mil e máximo de R$ 50 mil. A linha de financiamento se dá por meio do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper).

"O nosso foco à frente da SDR é caminhar ao lado dos produtores, elaborando projetos e colocando em prática, com rapidez, para que os benefícios cheguem na ponta”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti. “Nesse sentido, a agroindustrialização contribui com os produtores na abertura de mercados, para que possam demonstrar toda a qualidade dos produtos originados na agricultura familiar", concluiu Covatti.