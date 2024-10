Moody's eleva nota de crédito, e Brasil fica a um passo de grau de investimento

A agência de classificação de risco Moody's Ratings elevou nesta terça-feira (1º) a nota de crédito do Brasil de 'Ba2' para 'Ba1' e manteve a perspectiva do país em "positiva". As notas de crédito dos títulos de dívida do governo estavam inalteradas desde 2016.O Brasil ainda está no nível especulativo e a um nível do chamado grau de investimento. É neste que o país se torna seguro -ou seja, com baixos riscos de calote para quem investe em seus títulos de dívida.Segundo a Moody's, o crescimento nos próximos anos permanecerá amplo, com a demanda interna impulsionada por um mercado de trabalho relativamente forte.A Moody's é uma das três maiores agências de classificação de risco do mundo, e suas notas de crédito consistem em avaliações da probabilidade de um emissor de títulos honrar com suas obrigações financeiras.Investidores internacionais ficam atentos às notas dadas por essas agências na hora de escolher onde aportar seus recursos. Se o investidor acredita que, mesmo com uma nota menor, vale a pena apostar nos títulos do país, ele então cobra um prêmio maior, adequado ao risco oferecido pelo emissor.Vale ressaltar que essas notas não são medidas absolutas, mas apenas uma ferramenta usada no processo de tomada de decisões.