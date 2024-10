MEIs que não sacaram benefício do MEI RS Calamidades receberão comunicado pelos Correios

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional (STDP), vai intensificar as ações de divulgação do programa MEI RS Calamidades. O objetivo é notificar os microempreendedores individuais (MEIs) contemplados pela iniciativa que ainda não sacaram o benefício de R$ 1,5 mil. O valor foi depositado em julho na poupança social da Caixa Econômica Federal de mais de 22 mil pessoas que atendiam aos critérios.

O envio de e-Carta pelos Correios será uma das formas de contatar os MEIs. Os empreendedores receberão no seu endereço um comunicado assinado pelo titular da pasta, Gilmar Sossella, informando a habilitação e o saldo de R$ 1,5 mil disponível para resgate. O aviso também terá explicações sobre como sacar o auxílio, inscrever-se para as consultorias e ter acesso à segunda parcela do benefício. Além disso, a Caixa Econômica Federal enviará notificações push pelo aplicativo Caixa Tem.

“Estamos focados em reerguer os microempreendedores individuais do Rio Grande do Sul e, por isso, buscamos várias alternativas para localizar todos aqueles que foram atingidos pelas enchentes. É importante que as pessoas saibam que essas ações são oficiais, realizadas pelo governo do Estado”, frisou Sossella.

O MEI RS Calamidades integra o Plano Rio Grande, que atua em três eixos de enfrentamento aos efeitos das enchentes: ações emergenciais, ações de reconstrução e Rio Grande do Sul do futuro.