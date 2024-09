Pré-aprovados para receber o auxílio reconstrução de R$ 5,1 mil devem procurar prefeituras após atualização do governo federal

https://www.gov.br/mdr/pt-br/auxilioreconstrucao ). “A partir de agora, as prefeituras poderão fazer correções nos endereços das famílias que ainda não foram aprovadas no benefício, alterando a localização geográfica por meio de um mapa interativo. A novidade vale apenas para as famílias que tiveram problema com a localização”, afirma o ministro da Secretaria de Comunicação da presidência da república, Paulo Pimenta. Uma nova funcionalidade está disponível para os municípios do Rio Grande do Sul no portal oficial do Auxílio Reconstrução (). “A partir de agora, as prefeituras poderão fazer correções nos endereços das famílias que ainda não foram aprovadas no benefício, alterando a localização geográfica por meio de um mapa interativo. A novidade vale apenas para as famílias que tiveram problema com a localização”, afirma o

A nova opção, segundo nota do governo federal, funciona assim: as prefeituras acessam o site do auxílio, clicam em “revisar cadastro”, localizam o CPF que desejam atualizar e selecionam a opção de corrigir a localização (referência geográfica) no mapa. Depois disso, basta selecionar o novo ponto no mapa, aceitar os termos de declaração e salvar. De acordo com dados da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), cerca de 18 mil famílias deverão se beneficiar com a nova funcionalidade.

Desde a criação do Auxílio Reconstrução até o momento, 379.426 cadastros foram aprovados no benefício. Desse total, 365.380 famílias gaúchas receberam o valor de R$ 5,1 mil, totalizando R$ 1,8 bilhão.