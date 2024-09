Dnit avança com dragagem do Rio Taquari

As obras de dragagem no Rio Taquari seguem avançando conforme o cronograma estabelecido, afirma em nota o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Iniciada em julho deste ano, a atividade deve ser concluída em julho de 2025.

Até o momento, já foram dragados 160 mil metros cúbicos de material. O investimento é de aproximadamente R$ 6 milhões – a ação faz parte da campanha do Plano de Manutenção Hidroviária de 2024. O foco do projeto é a remoção de seixos, pedras de maior diâmetro que dificultam a navegação.

A metodologia empregada utiliza escavadeiras sobre uma balsa, adaptadas para essa tarefa, garantindo uma remoção eficaz. Todo o material dragado é cuidadosamente depositado em locais específicos, conhecidos como bota-foras, que estão situados dentro do próprio rio e foram selecionados por suas características de profundidade e distância do canal, minimizando os impactos na navegação e no ecossistema local.

A dragagem do Rio Taquari, enfatiza o Dnit, é uma ação vital para o desenvolvimento econômico da região, pois facilita o transporte de cargas e impulsiona atividades comerciais. Com a continuidade dos trabalhos, espera-se que a navegabilidade do rio seja consideravelmente melhorada, trazendo benefícios à comunidade local e fortalecendo a logística regional.