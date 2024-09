Milanezi & Rodrigues, consultoria financeira, apresenta novas soluções para o mercado

A Milanezi & Rodrigues, consultoria financeira, apresenta soluções inovadoras para o mercado. De acordo com o economista, André Milanezi, um dos sócios da empresa, neste ano, foram implementados os serviços de controladoria digital 4.0 e “Chief Financial Officer” (CFO) on Demand, ou seja, um executivo de finanças especializado pode ser contratado sob demanda.



André Milanezi explica que a controladoria digital 4.0 é estruturada da seguinte maneira: automatização de processos através do uso de modernas tecnologias, com Inteligência Artificial (IA) e automação, permitindo um controle financeiro mais preciso, ágil e em tempo real; Integração de dados, ou seja, todas as informações financeiras e operacionais da empresa podem ser consolidadas em um único sistema, facilitando a análise e a tomada de decisões.

Controladoria digital 4.0

Ele informa que na controladoria digital 4.0 também há o serviço voltado à previsibilidade financeira. “Com a utilização de algoritmos avançados, é possível prever tendências de fluxo de caixa, desempenho financeiro e outros indicadores-chave”, detalha. André diz que a controladoria 4.0 oferece aos clientes relatórios personalizados e dinâmicos. O especialista diz que são relatórios customizados e que podem ser acessados a qualquer momento, com a possibilidade de simulações financeiras.



Em relação a outra novidade, CFO On Demand, André Milanezi explica as vantagens: um CFO especializado pode ser contratado sob demanda, seja para projetos específicos ou para suporte contínuo, sem a necessidade de uma contratação em tempo integral. O que ele chama de consultoria flexível. Ele lembra que o CFO on demand também auxilia na definição de estratégias de crescimento, captação de recursos e otimização de custos.



Entre os serviços também estão: sistema de gestão financeira e power BI, que de acordo com o especialista, servem de apoio e facilitam ações estratégicas. Milanezi & Rodrigues oferece também o serviço de planejamento financeiro personalizado. “É realizado o desenvolvimento de planos financeiros ajustados às necessidades e ao contexto da empresa, com foco em resultados sustentáveis e crescimento”, cita.



"A empresa está sempre em busca de parcerias estratégicas e projeta, para 2025, a colaboração com outros profissionais e organizações com o objetivo de impulsionar a inovação e proporcionar novas soluções que atendam às demandas em constante evolução do mercado", destaca.



André Milanezi e Mariana Winter (auditora financeira) estiveram visitando, na última quinta-feira (19), o Jornal do Comércio e na oportunidade foram recebidos pelo diretor-presidente, Giovanni Jarros Tumelero.



A Milanezi & Rodrigues, referência em Porto Alegre, está há 10 anos em atividades e tem como sócios: André Milanezi, Renan Rodrigues, Mairon Hoppe e Gibran Olicheski, que juntos formam uma equipe técnica multidisciplinar composta por economistas, contadores, administradores de empresas e programadores.