Aeroporto de Torres já pode reabrir; Terminal de Canela segue fechado

Antecipando a previsão de voltar a operar nesta quinta-feira (19) , o Aeroporto de Torres já pode reabrir para voos particulares nesta quarta-feira (18), informou a Secretaria de Logística e Transportes (Selt) do Estado do Rio Grande do Sul. Para isso, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) precisa homologar a liberação, o que pode ocorrer ainda nesta quarta. O Aeroporto de Canela segue fechado pois ainda restam materiais de obras na pista, o que coloca em risco a segurança das operações. , o Aeroporto de Torres já pode reabrir para voos particulares nesta quarta-feira (18), informou a Secretaria de Logística e Transportes (Selt) do Estado do Rio Grande do Sul. Para isso, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) precisa homologar a liberação, o que pode ocorrer ainda nesta quarta.pois ainda restam materiais de obras na pista, o que coloca em risco a segurança das operações.

Durante a reunião, de acordo com o Estado, a Infraero solicitou documentos técnicos sobre os dois terminais. De acordo com a Selt, os documentos foram entregues nesta quarta. A Infraero vai analisar os documentos e marcará uma reunião com o Estado, para que seja definido o prazo que assuma os aeroportos.

Ainda de acordo com o Estado, a Infraero promete que, até o fim desta quarta (18), irá retirar os restos de obra e entulhos na pista. "Tão logo seja feito o serviço, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) será comunicada pelo Estado, para que o terminal seja liberado", informou a nota do Estado.

Nas Portarias nº 15.444 e nº 15.445, de 13 de setembro de 2024, a Anac decretou a proibição de operações de pouso nos aeródromos em questão. "A medida tem caráter provisório, sem prazo determinado, e será mantida até que o Operador de Aeródromo solicite a sua revogação e demonstre o cumprimento das condições definidas no Parecer que fundamentou esta Decisão", afirma a portaria.



A transferência da outorga para a Infraero foi publicada no Diário Oficial da União em 4 de setembro. Nos dias 9 e 10 de setembro, o presidente da Infraero, Rogério Barzellay, esteve em Torres e Canela, respectivamente, e assinou ordens de serviço para o início das obras de melhorias, que poderão possibilitar voos comerciais regulares nos dois aeroportos.