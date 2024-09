Metalmatrix investe R$ 10 milhões em centro de distribuição em SC

Com receita líquida estimada para R$ 60 milhões em 2024, alta de entre 10% e 15% sobre o ano passado, a Metalmatrix tem meta de alcançar R$ 100 milhões até 2030. Em linha com este objetivo, a fabricante de abraçadeiras consolidou recente investimento de R$ 10 milhões na localização de um centro de distribuição (CD) no complexo logístico Navepark, em Navegantes (SC). A área atual do CD é de 2 mil metros quadrados, com projeção futura para 10 mil metros quadrados.

De acordo com o fundador e CEO da empresa, Cristiano Grillo, a escolha se deu especialmente pela localização estratégica. “Estamos localizados a oito quilômetros de um aeroporto e a 10 quilômetros de um porto. No total, são cinco portos à disposição. Além disto, está a 600 quilômetros de São Paulo e a 500 do Rio Grande do Sul, os dois maiores mercados da Metalmatrix”, explica.



O CD entrou em operação em agosto como um dos marcos do aniversário de 25 anos da companhia e será inaugurado, de forma oficial, em 5 de outubro, durante a convenção de vendas. Na fábrica sediada em Caxias do Sul, a empresa tem 150 funcionários, sendo 70% mulheres.



Da planta fabril saem mensalmente mais de 5 milhões de unidades de abraçadeiras, muitas para os veículos que circulam pelo Brasil e pelo mundo. A necessidade de um lugar maior para estoque foi se tornando cada vez mais visível conforme a empresa crescia, o que levou ao aporte no centro de distribuição. Segundo Grillo, nos últimos seis anos, a empresa praticamente triplicou de tamanho.



Outro movimento é na direção de uma nova linha de abraçadeiras a ser lançada em 2025, dedicada à alta performance. Os itens para turbinas de carros de competição sairão da fábrica com uma submarca a ser lançada ainda em 2024. "Segurança 360 em tudo que fazemos é o nosso lema. Costumo dizer que se uma abraçadeira da turbina de um carro de passeio não aguentar, uma pessoa pode sofrer um acidente. Levamos muito a sério a nossa responsabilidade em oferecer produtos seguros e de muita qualidade, e o fato de atuarmos em veículos de competição, que levam a resistência ao extremo, deixa isso ainda mais claro", afirma.