Arcabouço fiscal tem que ser cumprido até reestabilizar as finanças, defende Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez nesta terça-feira (17), mais uma defesa do arcabouço fiscal, durante reunião no Palácio do Planalto para anúncios de novos projetos da ApexBrasil. "A primeira compreensão é a de que o arcabouço fiscal tem que ser cumprido. É preciso perseverar nessa toada até reestabilizar as finanças, porque o Brasil só tem a ganhar", argumentou.