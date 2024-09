Governo lança cartão de crédito e débito exclusivo para MEIs

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou nesta segunda-feira (16) um cartão de crédito e débito para microempreendedores individuais, os MEIs. O lançamento aconteceu durante evento em um hotel de Brasília com a presença do ministro Márcio França (Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) e da presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.

O evento chegou a constar na agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas ele cancelou sua participação momentos antes do início. Lula está reunido com ministros para tratar de medidas de combate aos incêndios florestais em diversas regiões do Brasil.

• LEIA MAIS: Presidente Lula reúne ministros para debater combate a queimadas

O chamado Cartão MEI será exclusivo para os microempreendedores individuais e funciona como débito e crédito. O Banco do Brasil afirma que ele terá como vantagens a anuidade zero e parcelamento de compras, para facilitar o controle financeiro e o fluxo de caixa dos pequenos negócios. A instituição também acrescenta que o cartão simplifica o pagamento de contas e possibilita o parcelamento de faturas.

"Além destes benefícios financeiros, o Cartão MEI proporciona capacitação empreendedora gratuita por meio da Liga PJ. Os clientes também têm acesso da plataforma Universo Ourocard, onde podem ganhar prêmios ao participar de desafios e jogos", informou o banco, em nota.

Em sua fala, o ministro Márcio França lembrou que o formato atual de MEI e de Simples foi criado por Lula em seus primeiros mandatos e que hoje reúne mais de 22 milhões de CNPJs. Esse montante representa 99% de todas as empresas brasileiras, ainda segundo o ministro.