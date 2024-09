Selic no fim de 2024 segue em 11,25%; 2025 passa de 10,25% para 10,50%, prevê Focus

Depois da forte correção na semana passada, a mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2024 continuou em 11,25% ao ano. Um mês antes, estava em 10,50%. O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central se reúne nesta semana.

Já a projeção para a Selic no fim de 2025 passou de 10,25% para 10,50% ao ano. Há quatro semanas, estava em 10,00%.



Considerando apenas as 107 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para a taxa Selic no fim de 2024 continuou em 11,25%. A estimativa intermediária para os juros no fim de 2025 seguiu em 10,50%, também incorporando apenas as 106 atualizações da semana passada.



Os analistas de mercado mantiveram a mediana das expectativas para a Selic em 2026 em 9,50%. Um mês atrás, era de 9,00%. A Focus também traz a continuidade da projeção de 9,00% em 2027, mesmo patamar das últimas 17 semanas.