UCS participa de fórum internacional do BRICS, na Rússia

à convite do BRICS, a Universidade de Caxias do Sul estará representada em comitiva que viajou à Rússia neste sábado (14) para participar do Fórum Internacional Cloud City. O Fórum é um evento anual que reúne especialistas e pesquisadores para fortalecer as redes de colaboração entre as comunidades acadêmicas e empresariais dos países-membros e contribuir para a formulação de políticas públicas mais eficazes.



O reitor Gelson Leonardo Rech e o coordenador de Desenvolvimento de Novos Negócios da Pró-Reitoria de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Fábio Verruck, levam na bagagem uma apresentação institucional da Universidade e amostras de tecnologias, produtos e serviços desenvolvidos pela Agência de Inovação da UCS – UCSiNOVA. Com esse portfólio, buscam selar acordos de cooperação mútua com o empresariado e a academia russa. Também integram a missão o diretor-geral do Hospital de Caxias do Sul (HG), Sandro Junqueira, que visitará eventos da área médica, representantes de entidades de classe, entre elas o MobiCaxias, pesquisadores e empresários.



O primeiro compromisso oficial será na terça (17), no Centro de Situação do Governo de Moscou, quando o reitor será o porta-voz de apresentação da comitiva brasileira durante uma sessão de cooperação comercial. Na ocasião, Rech também falará do alcance internacional que a UCS conquistou em 57 anos de história, por meio do ensino e da pesquisa.

Depois, o reitor assina acordo de cooperação mútua com a ANPO Moscow Export Center (ANPO MEC) com o objetivo de desenvolver atividades em nível internacional exportando produtos e serviços tecnológicos, e um memorando de entendimento para cooperação institucional, acadêmica e científica com a Academia de Comércio Exterior da Rússia, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Econômico da Federação Russa.

A agenda dos representantes da UCS segue ao longo da semana com visitas a duas universidades russas, com a intenção de selar acordos internacionais, e participação no Fórum Internacional Cloud City, do BRICS.