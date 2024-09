Resgate da décima rodada do Receita Certa se encerra em 15 de outubro

Os contemplados que têm valores disponíveis para resgate no Receita Certa, modalidade de cashback do Nota Fiscal Gaúcha (NFG), têm até o dia 15 de outubro para fazer as retiradas. Segundo o site do governo do Rio Grande do Sul, mais de R$ 21,4 milhões estão disponíveis aguardando a solicitação dos contemplados. Os participantes premiados são os que solicitaram a inclusão do CPF nas notas fiscais de compras entre janeiro e março deste ano.

Até o momento, cerca de 1,6 milhão de participantes pediram a devolução dos recursos a que têm direito, somando aproximadamente R$ 35 milhões resgatados. A apuração do Receita Certa é feita quatro vezes por ano. A distribuição segue faixas que variam de contribuinte para contribuinte: quanto mais notas com CPF a pessoa acumula e quanto mais alto for o valor dos documentos fiscais, maior é a quantia que cada uma recebe. Quando não há aumento na arrecadação, são distribuídos os prêmios que não foram resgatados em rodadas anteriores.

Para saber se têm recursos a receber, os contribuintes devem acessar o site ou o aplicativo do NFG, fazer o login e clicar em “Meus prêmios”. Há a opção de regate por Pix e via depósito em conta corrente ou em poupança ativa do Banrisul. O repasse só está disponível para contas vinculadas ao CPF cadastrado no programa – assim, não é possível solicitar transferência via Pix para chaves que utilizem e-mail ou telefone

No total, o Receita Certa referente ao primeiro trimestre de 2024 disponibilizou R$ 56,6 milhões para 3,2 milhões de pessoas, afinal, o cálculo referente a este período apontou aumento real na arrecadação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do varejo.



Saiba se você tem prêmios do Receita Certa para receber



1- Acesse o site ou o aplicativo do NFG e faça o login com CPF e senha;



2- Clique em “Meus prêmios” para conferir se há valores disponíveis;



3- Peça o resgate, informando os dados solicitados pelo sistema, e aguarde a disponibilização do prêmio.