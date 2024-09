Tradicionalismo movimentou R$ 4,5 bilhões na economia gaúcha em 2023

Uma pesquisa inédita, divulgada nesta terça-feira (10), aponta que o R$ 4,5 bilhões foram movimentados pelo tradicionalismo na economia gaúcha no ano passado. Intitulado "A Participação do Tradicionalismo no Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul", o estudo foi coordenado pela Universidade Feevale, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Essa foi a primeira pesquisa mostrando o tradicionalismo como um setor produtivo e que se dedicou ao mapeamento de eventos, como rodeios e festas, e de itens culturais, como pilchas e alimentos. O estudo ocorreu de julho de 2023 a abril de 2024, com nove eixos categorizados e mensurados. O método de trabalho incluiu formulação de hipóteses, análise dos segmentos do tradicionalismo e definição de coleta de dados, entre outros instrumentos.



O titular da Sedec, Ernani Polo, avalia que a pesquisa "é um instrumento fundamentado por meio de um estudo científico, o que dá mais credibilidade para quem vive do tradicionalismo e não tinha números do setor para organizar as suas atividades". "É um olhar do tradicionalismo sob a perspectiva de um setor socioeconômico, além de cultural", completou.

Confira os valores movimentados por cada eixo analisado

• Rodeios: R$ 2 bilhões

• Festas: R$ 613,4 milhões

• Música: R$ 220 milhões

• Cavalo Crioulo: R$ 1 bilhões

• Radiodifusão: R$ 2,3 milhões

• Projetos Culturais: R$ 65,8 milhões

• Erva-Mate: R$ 396 milhões

• Cutelaria: R$ 96 milhões

• Churrasco: R$ 106,5 milhões