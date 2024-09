CMPC conclui parada geral da planta de Guaíba

A CMPC, segundo nota da empresa, finalizou com sucesso a parada geral (PG) na unidade industrial de celulose de Guaíba, que ocorreu entre os dias 12 e 26 de agosto. O investimento total destinado para a atividade foi de R$ 68 milhões, sendo que R$ 23 milhões foram exclusivamente direcionados para a contratação de empresas do Rio Grande do Sul e R$ 2 milhões em materiais e serviços da cidade da região Metropolitana.

O evento mobilizou um grande contingente de colaboradores e empresas parceiras, com 2.638 prestadores de serviços, no pico da operação, de 86 empresas, sendo 36 delas gaúchas. A atividade teve como objetivo a realização de inspeções e manutenção preventiva, além de colaborar com a promoção contínua de processos e atualização de equipamentos.

"A parada geral é fundamental para garantir a continuidade operacional da unidade e nos possibilita realizar de forma preventiva a manutenção dos equipamentos para garantir que eles estejam sempre funcionando a pleno de sua capacidade", explica o diretor-geral da unidade de Guaíba da CMPC, Antonio Lacerda. O executivo ainda destaca que a ação exerceu uma importante função social dentro do atual contexto da economia gaúcha. “Temos consciência do papel que a CMPC desempenha na realidade local e regional. Por isso, priorizamos ainda mais a contratação de mão de obra e de empresas do Rio Grande do Sul como forma de estimular a economia do Estado e auxiliar os gaúchos neste processo de reconstrução”, completa.