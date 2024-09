Banco Central já devolveu mais de R$ 1 bilhão por erros ou golpes do Pix

O Banco Central já devolveu R$ 1,1 bilhão transferido devido a erros ou fraudes no Pix desde novembro de 2021, mês de criação do Mecanismo Especial de Devolução (MED). Casos de fraude, incluindo os cancelamentos de devolução, concentram R$ 952,3 milhões, segundo a instituição. Outros R$ 167,6 milhões são relativos falhas operacionais.

Após ter sido vítima de um golpe envolvendo o Pix, é possível recuperar o dinheiro da conta de destino e devolver para a conta de origem se o Banco Central constatar que é um caso de fraude.

O Banco Central anunciou nesta segunda-feira (9) que o volume de transações por meio do Pix atingiu novo recorde diário, com 227,4 milhões de operações feitas na última sexta-feira (6). O número divulgado desbanca a marca de 224,2 milhões de transações registradas no dia 5 de junho.

O método de pagamento se tornou popular entre brasileiros desde sua implementação, em novembro de 2020. Não demorou muito para que a tecnologia, que simplifica e agiliza transações, começasse a ser visada por criminosos para a aplicação de fraudes.

No "golpe do Pix errado", os bandidos se aproveitam do próprio MED. Com o número do celular da vítima, que muitas vezes também é sua chave do Pix, fazem uma transferência para essa pessoa e ligam dizendo que foi feito um Pix errado, pedindo para mandar o dinheiro de volta.

A vítima, ao conferir seu extrato, vê que de fato entrou o dinheiro em sua conta. Porém, em vez de dar a mesma chave Pix que foi usada para transferir o dinheiro, o golpista fornece uma chave Pix de uma terceira conta, e então o bandido aciona o MED, alegando ter sido vítima de um golpe. O Pix feito à vítima é desfeito pelo BC e o criminoso recebe o valor na terceira conta.